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05 Aralık 2017 12:38

Antalya’da hırsızlık şebekesi çökertildi

Antalya’da iş yerinden hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da hırsızlık şebekesi çökertildi

05 Aralık 2017 12:38

Şahısların, daha önce de ikisi ilköğretim okulu olmak üzere dört ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edildi.


Hırsılık olayı dün saat 03.50 sıralarında Şelale Mahallesi 21.Cadde üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya emniyeti daha önceden de çok sayıda hırsızlık olayına karışan S.T, D.T. ve R.A. isimli üç şüpheliyi olay sonrası yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Yakalanan şüphelilerle ilgili hırsızlık büro amirliği ekiplerince yapılan araştırmada aynı şahısların Antalya’da Düdenbaşı Mahallesi’nde cep telefonu satış ve tamir yapan iş yerinden hırsızlık ve mala zarar verme, yine Düdenbaşı Mahallesi’nde bir ilk öğretim okulundan hırsızlık, Güneş Mahallesi Toptan Sebze ve Meyve Hali içerisinde bulunan ve sebze komisyonculuğu yapan iş yerinden hırsızlık, yine Güneş Mahallesi’nde bulunan bir ilköğretim okulundan hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.


Şahısların üzerinde ve gösterdikleri yerde yapılan aramada 1 adet 82 ekran televizyon ile 33 adet değişik marka ve modellerde cep telefonları bulundu. Bulunan malzemeler sahiplerine teslim edilirken adliye sevk edilen üç şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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