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20 Haziran 2018 12:15

Antalya’da hırsızlık şüphelilerine şafak operasyonu

Antalya kent merkezi ve 7 ilçede polisin 36 ayrı adrese sabah erken saatte düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık suçlarından haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da hırsızlık şüphelilerine şafak operasyonu

20 Haziran 2018 12:15


Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık suçu işlediği gerekçesiyle haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 57 şahsa yönelik kent merkezi ve ilçelerde olmak üzere 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah 06.00’da düzenlenen operasyona 36 ekip, 84 personel katılırken, daha önce ev, iş yeri, araç ve resmi kurumlardan hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.


Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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