Antalya’da Huzur Arife Uygulaması: 9 gözaltı

Tüm yurtta olduğu gibi Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü’nce de 13 ayrı noktada eş zamanlı olarak ‘Huzur Arife Uygulaması’ yapıldı. Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur içerisinde geçirebilmesi amacıyla 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerindeki yerlerde ,’Türkiye Huzur Arife Uygulaması’ gerçekleştirildi.

13 noktada, 206 personel ile yapılan uygulamada, bin 876 şahıs sorgulanırken, 9 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 330 aracın sorgulandığı uygulamada, 7 araç trafikten men edilirken, 23 araç hakkında 9 bin 425 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan uygulamalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ile tabancaya ait 51 kurusıkı mermi ve 15 gram bonzai maddesi de ele geçirildi.