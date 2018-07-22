Antalya’da ’Huzurlu Sokaklar 2’ uygulaması yapıldı

Özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya açık kentsel mekanlarda çocuklar başta olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmek ya da insanları taciz ederek para vermeye zorlayan, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenenlere yönelik düzenlenen uygulamaya Antalya’da 202 ekipten oluşan 514 personel katıldı. Suç veya kabahat teşkil eden yasa dışı bu fillerin önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla, saat 12.00-14.00 saatleri arasında cami ve civarlarında, 17.00-19.00 saatleri arasında ana kavşak, meydan, park, alışveriş merkezi vb. alanlarda yapılan uygulamada il merkezinde önceden tespit edilen 122 uygulama noktası ve 15 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulamada sonunda bin 402 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 1 kişi yakalandı, 4 şahsa idari işlem yapılıp. 642 TL. cezai işlem uygulandı. 196 aracın kontrol edildiği uygulamada 13 araca bin 658 TL. cezai işlem tatbik edildi.