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16 Temmuz 2018 16:12

Antalya’da İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı (İHA) işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açtı.

Antalya’da İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi

16 Temmuz 2018 16:12


Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz darbe gecesi İHA muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz ve İHA Antalya Haber Müdürü Sabri Çağlar katıldı.


Serginin açılışında İbrahim Acar, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların basit bir olay olmadığını söyledi. Acar, vatanın birlik ve beraberliğini tehdit eden kalkışmanın halkın desteği ile bertaraf edildiğini kaydetti.


Vatandaşları sergiyi gezmeye davet eden Acar, “Bu süreçte çektiği fotoğraflarla tarihe not düşen İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından Acar, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve Kaçmaz açılış kurdelesini kesti.


Daha sonra Çağlar, darbe gecesinin sembol fotoğrafları hakkında davetlilere bilgi verdi.




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