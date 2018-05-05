Olayla ilgili 1’i Belçika uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir evin içerisinde seraya dönüştürülmüş oda içerisinde boyları 120 santimetreye ulaşmış 53 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Aramayı genişleten ekipler aynı ev içerisinde 456 gram esrar maddesi ile 180 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili bir Belçika vatandaşı J.M.N. ile Ç.Ö, M.G, M.D. ve F.K olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin Antalya’da Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ile Kızılarık mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik önceden tespit ettiği ikametlere baskın düzenlendi. 18 ekip ve 62 personel ile yapılan uygulamada 270 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı ve toplamda 190 gram eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden dolayı aranan 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki sorguların tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği bildirildi.