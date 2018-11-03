Antalya'da insan kaçakçılarına operasyon: 8'i yabancı 11 gözaltı

Antalya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kaş ve Demre ilçelerinden Yunanistan'nın Meis Adası başta olmak üzere çeşitli adalara kaçak yollarla göçmen gönderdikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, değişik tarihlerde Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinden Yunanistan'nın Meis Adası başta olmak üzere çeşitli adalara kaçak yollarla göçmen gönderen şahıslar tespit edildi.

Demre-Kaş bölgelerinde Göçmen Kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen organizatör şahısların yakalanmaları amacıyla Antalya merkezli Demre, Kumluca ilçeleri ile İzmir'de bu sabah saat 07.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda organizatör olduğu tespit edilen Demre ilçesinde 4 şahıs, Kumluca ilçesinde 3 şahıs, Antalya merkezde 2 şahıs, İzmir'de de 2 şahıs olmak üzere 8'i yabancı uyruklu toplam 11 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda suç unsuru malzeme olarak 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet can simidi, 5 adet can simidi şişirme pompası ve 1 adet de dürbün ele geçirildi.