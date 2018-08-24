Antalya’da İranlı turiste dolar dolandırıcılığı

İran uyruklu J.K. iki hafta önce ev almak için 30 bin Euro parasıyla Antalya’ya geldi. Daha önceden tanıdığı B.G.T. ile iletişim kuran J.K., Alper isimli altında lüks bir otomobil olan kişi ile tanıştırıldı. İki şüpheli J.K.’yı satın alabileceği bazı evleri gösterdi. Şüpheliler J.K.’yı,”Türkiye de dolar artıyor, Euro düşüyor” diye ikna edip 30 bin Euro’sunu dolara çevirmeye ikna etti. Bunun üzerine gayrimenkul satışı yaptığı iddia edilen Alper isimli şüpheli J.K.’ya 30 bin Euro karşılığında 40 bin doları hemen verebileceğini söyledi. J.K. teklifi kabul edip verilen çantadaki dolarları tek tek kontrol etti ve 100 doları da döviz bürosundan sorunsuz bozdurdu. Daha sonra 40 bin dolar olduğunu düşündüğü çantayı evde kontrol eden J.K., 4 deste şeklinde kağıt parçası gördü. Şüphelinin el çabukluğu ile gerçek dolarlarla, kağıt parçalarını değiştirdiğini tahmin eden J.K. hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada Alper isimli şüphelinin K.B. olduğu tespit etti. Alanya-Antalya yolu üzerinde yakalanan K.B.’nin aracında yapılan aramada 35 bin 500 dolar ele geçirildi. Şüpheli K.B. ifadesi için emniyete götürüldü.