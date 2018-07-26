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26 Temmuz 2018 15:52

Antalya’da iş yeri faresi güvenlik kamerasına takıldı

İstanbul’dan tatil için geldiği Antalya’da 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya’da iş yeri faresi güvenlik kamerasına takıldı

26 Temmuz 2018 15:52

Şüphelinin bir akaryakıt istasyonunun muhasebe bölümünde görevlinin çantasından yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı ve Aksu ilçesinde ev, iş yeri ile otomobillerden meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, güvenlik kamerası görüntülerinden 4 olayı gerçekleştiren kişinin aynı şüpheli olduğunu belirledi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 25 yaşındaki K.D’yi kamp yaptığı Konyaaltı Plajı’nda gözaltına aldı. Şüphelinin, 1 aylığına Antalya’ya tatile geldiği, Konyaaltı ve Lara Plajları’nda çadır kurarak kamp yaptığı öğrenildi. Şüphelinin girdiği ev ve otomobillerden 20 bin lira ile bilgisayar ve cep telefonu çaldığı tespit edildi.



"Muhasebe odasından hırsızlık kamerada"


Öte yandan, şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlar sergilediği görülen şüphelinin, girdiği akaryakıt istasyonu muhasebe bölümünden görevlinin çantasındaki 10 bin lirayı çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.




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