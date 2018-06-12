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12 Haziran 2018 11:39

Antalya’da işadamı intihar etti

Antalya’da iflas eden işadamı fabrikasında intihar etti.

Antalya’da işadamı intihar etti

12 Haziran 2018 11:39


Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 2. kısımda fabrikası olan ve daha önce iflasını isteyen işadamı M.N, fabrikada kimsenin olmadığı sırada kendisini iple asarak intihar etti. Sabah fabrikaya gelen personelin kapı girişinde asılı halde bulduğu M.N için hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri M.N’nin hayatını kaybettiğini belirledi. AOSB Başkanı Ali Bahar fabrikaya gelip olay hakkından jandarma ve çalışanlardan bilgi aldı. M.N’nin son 4 yıldır işlerinin kötü gittiği ve ekonomik sorunlar yaşadığı öğrenildi. M.N.’nin intihar haberini alan yakınları ve çalışanlar fabrika önünde büyük üzüntü yaşadı.


Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.N’nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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