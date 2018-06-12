Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:47

Antalya’da işletme ortakları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Antalya’nın Kemer ilçesinde işletme ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Antalya’da işletme ortakları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

12 Haziran 2018 14:47

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken kaçan silahlı şahıs aranıyor.


İddiaya göre göre, Kemer Merkez Mahallesi sahil bölümünde kafe ve plaj işletmeciliği yapan Emrah E. ile Yunus Y. bugün öğle saatlerinde gayrıresmi işletme ortağı olduğu iddia edilen Ferhat ve Ali G. kardeşlerin işletmeden ayrılmalarını istedi. Bu sırada Ferhat G. ile Yunus Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali G. elindeki tabanca ile Yunus Y.’nin üzerine ateş etti. Çıkan arbedede Ferhat ve Ali G. kardeşler bacaklarından vurularak yaralandı.


Kemer’deki hastanelere kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim Araştırma ve Özel Yaşam Lara hastanelerine sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri işletmeci Emrah E.’yi gözaltına alırken, Yunus Y.’nin silahıyla birlikte kaçtığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı araştırma sırasında olay yerinde Ali G.’nin kullandığı öne sürülen tabanca ve mermiler ele geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç