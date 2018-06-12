Antalya’da işletme ortakları arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken kaçan silahlı şahıs aranıyor.

İddiaya göre göre, Kemer Merkez Mahallesi sahil bölümünde kafe ve plaj işletmeciliği yapan Emrah E. ile Yunus Y. bugün öğle saatlerinde gayrıresmi işletme ortağı olduğu iddia edilen Ferhat ve Ali G. kardeşlerin işletmeden ayrılmalarını istedi. Bu sırada Ferhat G. ile Yunus Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali G. elindeki tabanca ile Yunus Y.’nin üzerine ateş etti. Çıkan arbedede Ferhat ve Ali G. kardeşler bacaklarından vurularak yaralandı.

Kemer’deki hastanelere kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim Araştırma ve Özel Yaşam Lara hastanelerine sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri işletmeci Emrah E.’yi gözaltına alırken, Yunus Y.’nin silahıyla birlikte kaçtığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı araştırma sırasında olay yerinde Ali G.’nin kullandığı öne sürülen tabanca ve mermiler ele geçirildi.