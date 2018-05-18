Antalya’da İsrail ve ABD’ye tepki

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite konseyi, vakıf ve öğrenci toplulukları Akdeniz Üniversitesi Cami’nde cuma namazı çıkışında, ‘zulme lanet Filistin’e destek’ basın açıklamasıyla ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlileri öldürmesine tepki gösterildi.

"Tüm İslamın meselesidir"

Grup adına basın açıklamasını yapan Antalya Gençlik Meclisi Üyesi Furkan Kepez, İslam coğrafyasının her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne döndüğünü savundu.

İslam topraklarının kutsallarına el uzatıldığını kaydeden Kepez, “ABD Başkanı Donald Trump, ilk kıblemiz Kudüsümüzü, işgalci emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştu. Bugün ise İsrail’in Kudüs tasallutunu meşrulaştıran bir adım olarak, ABD Büyükelçiliğini taşıması, bardağı taşıran son damla olmuştur. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken, bunu yapan işgalci güruhu şımarıklıkla nitelendirip şirin göstermeyi, alçaklık olarak nitelendiriyoruz.Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bir süre daha slogan atan grup, Edebiyat Fakültesine kadar yürüyerek protestosunu sonlandırdı.