Antalya'da işyeri yangını

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bulunan bir Kokoreççi dükkanında çıkan yangın vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde bulanan bir

kokoreççi dükkanının havalandırma borularında yangın çıktı. Havalandırma borularından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Çevredeki esnaflar itfaiye görevlileri gelinceye kadar işyerlerinde bulunan yangın söndürme tüpleriyle bacada yükselen alevlere müdahale etti. Esnafın çabası yangını büyümeden önlerken binan elektrik kabloları da zarar gördü.