Antalya'da İyi Tarım Uygulama projesine destek

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya'da sürdürülen ‘İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'nde üreticilere 2 Milyon 169 Bin 62 TL destek verileceğini söyledi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Antalya'da çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden tarımsal üretimin yaygınlaştırması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda iç ve dış piyasada güvenilir gıda üretiminin yapılması amacıyla uygulanan ‘İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'ni anlattı. Projenin Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa İlçelerinde uygulandığını belirten Özen, her ilçeden 5 üretici olmak üzere toplam 50 üreticiye ait yaklaşık 850 dekar alanda proje uygulandığını ve Proje kapsamında Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Portakal ve Muz gibi ürünlerin sertifikalandırıldığını söyledi.

Özen, “İyi Tarım Uygulamaları Projesi çerçevesinde üreticilerin su, toprak analizlerinin ve ürünlerde kalıntı analiz ücretleri karşılanmaktadır. Proje kapsamında üreticilere iyi tarım uygulamaları çerçevesinde entegre mücadele, entegre ürün yönetimi, biyolojik mücadele, temel hijyen, ilkyardım ve iş güvenliği konularında uzmanlar tarafından eğitimler verilmektedir” dedi.

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklemelerin sürdüğünü ifade eden Özen, 2018 yılı İyi Tarım Uygulamalarına başvuran 29 Bin 512 dekar alanda üretim yapan 412 çiftçiye toplam 2 Milyon 169 Bin 62 TL destekleme verileceğini söyledi.