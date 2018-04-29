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29 Nisan 2018 15:02

Antalya’da izolasyon malzeme deposundaki yangın korkuttu

Antalya’da kullanılmayan küçük bir kulübede çıkan yangın, bitişiğindeki izolasyon malzemelerinin yer aldığı depoya sıçradı.

Antalya’da izolasyon malzeme deposundaki yangın korkuttu

29 Nisan 2018 15:02

Yangın esnasında depoda bulunan ’Maya’ isimli köpeğin şaşkın bakışları dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde kullanılmayan bir kulübede yangın, çıktı. Kısa sürede bitişiğindeki izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoya sıçrayan yangını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında depoda bir direğe zincirle bağlı olan ’Maya’ isimli köpeğin ise şaşkın bakışları dikkat çekti. Uzun süre deponun bir sağına bir soluna giden Maya, itfaiye ekiplerinin sıktığı sudan da etkilendi.




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