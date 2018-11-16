Antalya'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Ekipler, öğrencilerden okul çevresinde drift yapan ve şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya bildirilmelerini istedi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, motosiklet ve JAK timlerinin katılımıyla, Bahtılı Hasan Fatma Çavlı İlkokulu bahçesine 500 metrekarelik özel taşınabilir trafik platformunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının 'Güvenli Okul, ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz', ‘Trafik dedektifleri' projeleri kapsamında öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için hazırlanan platformda temel trafik kuralları anlatıldı. Trafik ve motosiklet timi özel platformda öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, temel trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları hakkında detaylı bilgi verdi. Ekipler özellikle araçlarda emniyet kemeri takılması konusunda da öğrencilere uyarıda bulundu.

"Driftçileri görüntüleyin"

Ekipler özellikle öğrenci ve velilerden, öğretmenlerden okul ve çevresinde drift yapıp spin atarak araç çeviren trafik magandalarını jandarmaya ihbar etmeleri, video çekmeleri konularında eğitimler verildi. Asayiş timleri ise öğrencilere okul güvenliği, okul çevresinde şüpheli şahıslar, kötü alışkanlıklardan korunma ve aile içi şiddet konularında bilgilendirdi.

Trafik timleri teorik bilgilerin ardından özel platformda uygulama da yaptı. Jandarma trafik ekiplerinin kullandığı araçlara da binerek inceleme şansı bulan öğrencilere, çeşitli bilgilendirme broşürleri ve trafik dedektifi kartları verdi.

Eğitimlere il genelinde devam edileceği ve trafik bilincini çekirdekten oluşturma gayreti içinde bulunulduğuna dikkat çekildi.