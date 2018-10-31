Antalya'da 'Jet Fadıl' arsaları icra yoluyla satışa sunulacak

Almanya'da yaşayan vatandaşlar Antalya'dan ev almak istedi, kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün şirketine başvurdu. Yaklaşık 18 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, icra kanalıyla satışa sunulacak. Mağdurların Avukatı Semih Gökpınar, "Karşı taraf satışların gerçekleşmemesi için her şeye itiraz edip, satışı durmaya çalışıyor. Bu konuda hukuki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Antalya'da yaşayan serbest avukat Semih Gökpınar, Almanya'da yaşayan müvekillerinin yıllar önce Antalya'dan bina almak istediklerini ve bu yüzden piyasada 'Jet Fadıl' diye tanınan Fadıl Akgündüz'e ait Jetpa Pazarlama Limited Şirketi'nden konut aldıklarını söyledi.

Aradan geçen sürede, evlerin temeli atılmayınca mağdurların yasal yollara başvurduğunu belirten Akgündüz, "Dava açıldı ve kazanıldı. Bu sayede icrayla tahsil yoluna geçildi. İcrayla tahsil edilirken bu arsalar haciz edildi. Bu arsalar Havaalanı yolu tarafında, ve çok değerli. Yaklaşık 43 bin 400 metrekare civarı ve kıymet takdirlerine ise 16 milyon 276 bin TL değer biçildi" dedi.

Arsaların 4 Aralık'ta icra yoluyla satışa çıkarılacağını ifade eden Avukat Gökpınar, "Karşı taraf satışların gerçekleşmemesi için her şeye itiraz edip, satışı durmaya çalışıyor. Bu konuda hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bunları sattırarak mağdur insanların alacaklarına kavuşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gökpınar, arazinin borcu karşılar nitelikte olduğunu dile getirdi.