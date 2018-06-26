Antalya’da Kabotaj Bayramı törenle kutlanacak

IMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesinin 4.Olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri konusunda meclis üyelerine bilgiler verdi. Kabotaj Bayramı’nın Türk Denizciliği için önemine dikkat çekip etkinlik takvimini meclis üyeleri ile paylaşan Berna Küner Vanmannekes, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla Kaleiçi’nde kutlayacağız. Kabotaj kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincinin insanımıza aşılamış, denizciliğimizin gelişmesi ve büyümesinde önemli rol oynamıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk milletine en büyük armağanlarından biriside Kabotaj kanunudur” dedi. Kabotaj kanunu ile kazanılan avantajların denizcilik sektöründe layıkıyla kullanılamadığını dile getiren Vanmannekes, “Gerek yük taşımacılığında gerekse de yolcu taşımacılığında deniz yollarını gerektiği gibi kullanamadık. Halbuki, 8 bin 333 kilometrelik sahil şeridi ve üç yanının denizlerle çevrili olması açısından ülkemiz en ucuz ve en çevre dostu taşımacılık türü olan deniz taşımacılığını geliştirmek için her türlü avantaja sahiptir” dedi.

Çetin: “Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum”

DTO Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise, etkinlikler konusunda bilgiler verdi. Çetin, “92.yılını kutlayacağımız 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı biz denizciler için büyük önem taşıyor. Bu özel güne en özel şekilde hazırlanırken 29 Haziran’da başlayacak olan etkinliklerimiz 1 Temmuz’da son erecek. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günümüze bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum.”