Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu

Antalya'da bir minibüsün içindeki plastik tanklarda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya polisi Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsteki plastik tanklarda kaçak olduğu tespit edilen 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.

Araçtaki M.K. ile P.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, akaryakıtı otomobillere aktarmada kullanılan pompa düzenekleri bulundu.