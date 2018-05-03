Antalya’da kaçak gözlük operasyonu

Edinilen bilgiye göre Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve saat satanlara yönelik çalışma başlattı. Yukarı Hisar Mahallesi’nde tespit edilen bir depo ve iki araçta yapılan aramada, farklı marka ve cinste gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 bin 756 adet faturasız güneş gözlüğü ile 825 adet faturasız kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili gümrük kaçağı gözlükleri ve saatleri İstanbul’dan getirerek Manavgat ilçesinde sattığını söyleyen şüpheli N.B. hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.