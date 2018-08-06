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06 Ağustos 2018 12:06

Antalya’da kaçak kazıya 16 tutuklama

Antalya’nın Elmalı ilçesi Merkezli arkeolojik sit alanı başta olmak üzere farklı yerlerde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 16’sı tutuklandı.

Antalya’da kaçak kazıya 16 tutuklama

06 Ağustos 2018 12:06


Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Elmalı, Kaş, Kepez ilçeleri ile Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Elmalı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmaların ardından Antalya’nın Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kepez, Manavgat ilçeleri ile Muğla ve Erzincan illerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen görevliler, aralarında 4’ü kamu personeli 29 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda ise 2 kepçe, 6 dedektör, 1 Hilti, 5 tarihi nitelikli bilgileri içeren doküman, 3 el telsizi, 1 tane 9 mm kurusıkı tabanca, 50 tane 9 mm kurusıkı tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 78 tane muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.


Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevkedilen 29 şüpheliden 16’sı tutuklandı. 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından 12 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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