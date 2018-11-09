Antalya'da kaçak parfüm operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 725 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapan görevliler gümrük kaçağı olduğu belirlenen 725 adet parfüm ele geçirdi.

Şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.