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29 Mayıs 2018 18:17

Antalya’da kaçak pırlanta operasyonu

Antalya’da piyasa değeri 332 bin TL olan 543 adet kaçak pırlanta ve 1 adet zümrüt ele geçirdi.

Antalya’da kaçak pırlanta operasyonu

29 Mayıs 2018 18:17


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri kente kaçak yollarla pırlanta ve zümrüt getirileceği bilgisine ulaştı. Antalya Havalimanında iç hatlardan geçiş yapmak isteyen Afganistan Uyruklu 2 şahısın üst aramasını yapan görevliler giysilerinin arasında yapılmış gizli bölmelerde küçük poşetlere konulan piyasa değeri yaklaşık 332 bin TL olan 543 adet pırlanta ve 1 adet zümrüt ele geçirildi. Olayla ilgili Afganistan Uyruklu A.S., A.S.U. ile pırlanta ve zümrüt taşların ülkemizde satışı konusunda yakalanan şüpheli şahıslara yardım ettiği tespit edilen H.D. gözaltına alındı.


Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.




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