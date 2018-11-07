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Antalya'da kaçak silah operasyonu: 2 tutuklama

Antalya’nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Akseki Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde A.T.'nin kullandığı 07 B 2304 plakalı minibüsü durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 tabanca ile 9 milimetre çapında 6 mermi ele geçirildi.


Silahlara el koyan polis, sürücü A.T. ile aynı araçta bulunan S.A.'yı gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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