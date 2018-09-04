Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 18:43

Antalya’da kaçakçılık operasyonu

Antalya’da düzenlenen eşzamanlı operasyonda çok miktarda kaçak güneş gözlüğü ve kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Antalya’da kaçakçılık operasyonu

04 Eylül 2018 18:43

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçak nargile tütünü ve emtia ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezi ve Serik ilçesinde olmak üzere toplam 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.


Depolarda yapılan aramalarda çeşitli markalarda yabancı menşeili paketlenmiş halde faturasız ve bandrolsüz 1.545 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram nargile tütünü yapımında kullanılan aroma, çok sayıda doluma hazır halde boş nargile tütün ambalajı ve 5.934 adet çeşitli markalarda kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç