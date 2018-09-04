Antalya’da kaçakçılık operasyonu

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçak nargile tütünü ve emtia ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezi ve Serik ilçesinde olmak üzere toplam 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Depolarda yapılan aramalarda çeşitli markalarda yabancı menşeili paketlenmiş halde faturasız ve bandrolsüz 1.545 kilogram nargile tütünü, 54 kilogram nargile tütünü yapımında kullanılan aroma, çok sayıda doluma hazır halde boş nargile tütün ambalajı ve 5.934 adet çeşitli markalarda kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.