Antalya’da kadın cinayeti

Edinilen bilgiye göre olay, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi 5020 Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam Mehmet Ç. yurt dışında çalışan ve bugün boşanma davaları görülecek olan abisi Haydar Ç.’nin eşi 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Katerina Ç.’nin evine gitti. Görüşmeden önce 3 yeğenini kendi evine götüren Mehmet Ç., tekrar yengesinin evine döndü. Mehmet Ç. bir süre konuştuğu yengesini, çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdü. Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.’nin cesedin başında bekleyen Mehmet Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.

Olay yerine gelen polis, evde Katerina Ç.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.