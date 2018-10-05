Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'da bir kadın, birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği sevgilisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde meydana geldi. Masözlük yaptığı öğrenilen 36 yaşındaki Ziynet Terzi, sabah saatlerinde 7 yaşındaki oğlu M.C. ile bankadan para çekmek üzere evden çıktı. İddiaya göre bu sırada kadının önü birlikte yaşadığı ve aralarında sorunlar bulunması nedeniyle dün gece ayrılmak istediğini söylediği E.Ç. tarafından kesildi. Aracından inen E.Ç. genç kadının üzerine tabancayla 3 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden otomobiliyle hızla uzaklaşırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ziynet Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Annesi gözü önünde öldürülen M.C. ise polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ziynet Terzi'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.