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29 Mayıs 2018 17:34

Antalya’da kamyon devrildi, burunları bile kanamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Antalya’da kamyon devrildi, burunları bile kanamadı

29 Mayıs 2018 17:34


Kaza, Alanya-Manavgat istikametinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Hüseyin K.’ın kullandığı 07 DAU 09 plakalı kamyon, Manavgat Tekandız mevkiinde sürücüsünün dalgınlığı sonucunda yoldan çıkarak 100 metre gittikten sonra devrildi. Kamyon sürücüsü Hüseyin K. ve yanında bulunan arkadaşı kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlatırken, yaralılar vatandaşların yardımıyla kamyondan dışarı çıkarıldı.


Kamyon sürücüsü bir an dalgınlık sonucu kaza yaptığını belirtti. Yoldan çıkan kamyonun yol kenarında bulunan çalılıklar sayesinde yavaşladığı, yine çalılıklar üzerine devrildiği için kazanın ucuz atlatıldığı bildirildi.




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