Antalya'da kamyonetler çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'da iki kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan bir sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 14.30'da Muratpaşa ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı yolundan şehir merkezi istikametine seyir halindeki Ahmet Kalkan yönetimindeki 07 AKV 97 plakalı kamyonet, aynı istikamete gitmekte olan bir nakliyat firmasına ait eşya yüklü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 YB 155 plakalı kamyonete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, araçlarını yol kenarındaki refüje çıkarak durdurabildi. Kaza sonrası 07 AKV 97 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Kalkan araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Ahmet Kalkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.