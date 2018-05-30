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30 Mayıs 2018 13:29

Antalya’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü

Antalya’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölünüp metrelerce sürüklendi.

Antalya’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü

30 Mayıs 2018 13:29

Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza saat 11.00 sırasında Antalya-Isparta karayolunun 38’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksu’nun Yumak Mahallesi’nde çiftçilik yapan 67 yaşındaki Ramazan Yeter 07 DN 972 plakalı traktörüyle yolun karşısına geçtiği sırada kent merkezinden Isparta istikametine seyir halinde olan Halil K. idaresindeki 07 DBH 07 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklenen traktör ikiye bölünerek ters döndü. Kamyonun ön bölümü ise büyük hasar gördü.


Traktör sürücüsü evli ve 3 çocuk babası Ramazan Yeter, 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.



Babaya feryat


Jandarma ve polis ekipleri kazanın ardından yolu araç trafiğine kapattı. Yeter’in cansız bedeni tabuta alınırken oğlu Harun Yeter, "Babamı bir daha göreceğim. Babacım, babam. Babam bize veda mı ettin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Harun Yeter, jandarma ekipleri ve yakınlarının yardımıyla güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı. Ramazan Yeter’den geriye saati, ayakkabısı kalırken cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktörden etrafa saçılan parçaları ise Yeter’in köyden arkadaşları topladı.


Kazanın ardından kamyon sürücüsü Halil K. gözaltına alındı.


Kazayı gören bir köylü, "Ramazan Yeter bizim oraya römork almaya geliyordu. Gelirken kaza olmuş. Traktör ikiye bölündü" dedi.


İkiye bölünen traktörün parçaları kepçe yardımıyla yol kenarına çekildi. Kaza dolayısıyla Antalya-Isparta karayolunda trafik iki saat süreyle aksadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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