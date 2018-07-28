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28 Temmuz 2018 00:31

Antalya’da ‘Kanlı Ay’ı gören tatilciler, cep telefonlarına sarıldı

21.

Antalya’da ‘Kanlı Ay’ı gören tatilciler, cep telefonlarına sarıldı

28 Temmuz 2018 00:31

yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasının yaşandığı bu gece Antalya semalarındaki ay tutulması, vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Cep telefonlarıyla eşsiz manzarayı görüntüleyen tatilciler, dakikalarca bu tarihi ana şahitlik etti.


yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasının yaşandığı bu gece, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay’ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Türkiye’den de gözlenebilen tutulma, saat 20.13’te başlayıp, sabaha karşı 02.30’da sona eriyor. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22.30 saatlerinde ise Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, tutulmayı cep telefonlarıyla görüntülediler. Antalya’nın sembollerinden Yivli Minare ile birlikte tutulan dolunayı cep telefonlarıyla çeken tatilciler, dakikalarca bu tarihi ana şahitlik etti.


Havanın parçalı bulutlu olmasından dolayı aralıklarla tutulma izlenemese de, tatilciler bu güzel manzarayı izleyebilmek için bulutların ilerlemesini beklediği gözlendi.




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