Antalya’da kanlı ’ekmek’ eylemi turistlere seyirlik oldu

Bu sırada çevredeki turistler de eylemi meraklı gözlerle izledi, bazıları da olayın fotoğrafını çekti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde dün 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düden Park içerisinde portakal suyu satarak geçimini sağlayan bir çocuk babası 38 yaşındaki Cihan K.’nin tezgahına, çarşamba günü el kondu. Olayın ardından sinirlenen Cihan K. tezgah açtığı yere geldi. Elinde bıçak ve ekmekle vücudunu kesmeye başlayan Cihan K.’yı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisin tüm ikna çabalarına karşı gelen Cihan K., kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden kesmeye devam etti. Bu sırada çevredeki turistler de eylemi meraklı gözlerle izledi, bazıları da olayın fotoğrafını çekti.

Cihan K.’nın arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi ise polisin çemberinden sıyrılarak bıçağı arkadaşının elinden aldı. Polis, eylemci şahsı sakinleştirmeye çalışırken, bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri de ilk yardımda bulundu.

Cihan K., tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.