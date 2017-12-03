Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 16:10

Antalya’da kapkaç

Antalya’da 19 yaşındaki genç kız, annesinin hediye ettiği ilk cep telefonunu kapkaççılara kaptırdı.

Antalya’da kapkaç

03 Aralık 2017 16:10


Olay, Kepez ilçesi Emek Mahallesi’nde 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde diş muayenesine giden üniversite öğrencisi Emel Gündüz (19), eve döndüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi, elinden cep telefonunu alarak kendisini 100 metre ileride plakasız motosikletle bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, hemen babasını arayarak durumu anlattı. O sırada kuaförde tıraş olan baba da 155’i aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısların eşkalini belirlemek üzere genç kızı karakola götürerek ifadesine başvurdu.


Çalınan cep telefonunun kılıfında cüzdanının da olduğunu belirten baba Mehmet Gündüz, kızına cep telefonunun henüz 3 ay önce annesi Ayten Gündüz tarafından yaklaşık 3 bin liraya alındığını ve kızının ilk telefonu olduğunu söyledi.


Öte yandan, polisin 2 şahsı yakalamak için çevredeki çalışması devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç