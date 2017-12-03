Antalya’da kapkaç

Olay, Kepez ilçesi Emek Mahallesi’nde 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde diş muayenesine giden üniversite öğrencisi Emel Gündüz (19), eve döndüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi, elinden cep telefonunu alarak kendisini 100 metre ileride plakasız motosikletle bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, hemen babasını arayarak durumu anlattı. O sırada kuaförde tıraş olan baba da 155’i aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısların eşkalini belirlemek üzere genç kızı karakola götürerek ifadesine başvurdu.

Çalınan cep telefonunun kılıfında cüzdanının da olduğunu belirten baba Mehmet Gündüz, kızına cep telefonunun henüz 3 ay önce annesi Ayten Gündüz tarafından yaklaşık 3 bin liraya alındığını ve kızının ilk telefonu olduğunu söyledi.

Öte yandan, polisin 2 şahsı yakalamak için çevredeki çalışması devam ediyor.