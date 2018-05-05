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05 Mayıs 2018 10:17

Antalya’da kar maskeli dövizci soygunu

Antalya’da silahlı ve kar maskeli iki kişi girdikleri döviz ofisinden 25 bin TL ve 8 bin euro gasp etti.

Antalya’da kar maskeli dövizci soygunu

05 Mayıs 2018 10:17


Edinilen bilgiye göre, olay, saat 09.00 sırasında Aksu Kundu Oteller Bölgesi Tesisler Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki döviz bürosuna giren kar maskeli iki kişi görevli kadını silahla etkisiz hale getirip, kelepçe taktı. 25-30 yaşlarındaki iki şüpheli kasadaki 25 bin TL ve 8 bin euro parayı gasp etti. Spor giyimli olan şüpheliler olay yerinden hızla yaya olarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin fotoğrafları üzerinden ilçe giriş çıkışlarında çalışma başlattı.




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