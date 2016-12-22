Antalya’da kar yağışı

Antalya’nın Kepezüstü kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar nedeniyle Alanya, Elmalı, İbradı ve Korkuteli ilçelerindeki kırsal Mahallelerde eğitime 1 gün, Gündoğmuş ilçesinde ise 2 gün süreyle ara verildi.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya’da kent merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı. Güne karla uyanan vatandaşlar ise bol bol özçekim yapıp sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karla tanışan çocuklar ise kardan adam yaparak vakit geçirdi.Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan ’Antalya’ tabelasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı. Kepez’e komşu Döşemealtı ilçesi de karla kaplandı. Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor.



Öğrenciler mahsur kaldı

Alanya’nın kırsal Mahallelerinde de kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Dün akşam Tırlar Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler bugün yolun açılmasıyla birlikte servisle evlerine döndü.



Karda mahsur kalan kadın hasta kurtarıldı

Alanya’nın Uğurlu Mahallesinde rahatsızlanan bir kadın, ambulans evin bulunduğu sokağa çıkamayınca kızakla ambulansla taşındı. Muhtar Ahmet Sarı, mahallesinde yaşanan durumun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sarı, 53 yaşındaki Ayşe Çetinkaya’nın hastaneye götürülmesi için mahalleye gelen ambulansın eve kadar çıkamadığını, sedyeye alınamayan hastanın evinden ambulansa kızakla taşındığını belirtti.



4 ilçede okullar tatil edildi

Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karı küredi. Kar ulaşımı da olumuz etkiledi. Korkuteli- Antalya ve Elmalı yolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle Elmalı, Korkuteli ve İbradı ilçesinde ise eğitime 1 gün ara verildi. Gündoğmuş ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okullar 2 gün süreyle tatil edildi.



Akseki’nin kırsal bölge yolları kapandı

Antalya-Konya Karayolunda buluna Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki Kavşağı’ndan itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Akseki’nin Ceceler, Karakışla, Bademli, Kuyucak, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Susuzşahap ve Günyaka Mahallelerinin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Akseki Belediyesi’ne ait 6 iş makinesi yolları açmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Kemer Tahtalı Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

Kemer ilçesi’nde bulunan 2 bin 366 rakımlı Tahtalı Dağı’na çıkan yol kar nedeniyle kapandı. Teleferikle çıkılan Tahtalı zirvesinde ise kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Öte yandan, Gedelme, Ovacık ve Yayla Kuzdere mevkileri yollarının da kar nedeniyle kapalı olduğu belirtildi.