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Antalya'da kasım ayında 26 dereci gören vatandaşlar sahillere koştu

Antalya’da hava sıcaklığı kasım ayında 26 dereceye kadar yükselince, turistler ve vatandaşlar sahillere akın etti.

Antalya'da hava sıcaklığı kasım ayında 26 dereceye kadar yükselince, turistler ve vatandaşlar sahillere akın etti.


Antalya'da kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte sıcaklık 26 derece, nem oranı da yüzde 26 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinden bu yana güneşli havanın etkili olduğu kentte, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta içi olmasına rağmen sahillere akın etti. Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı, bazılarıysa piknik yapmayı tercih etti.


Malatya'dan Antalya'ya gelen Özgür Dayan, kasım ayında denize girebileceğini hiç düşünmediğini belirterek Antalya'nın Türkiye'de farklı bir yere sahip olduğunu söyledi.


Meteroloji'den edinilen bilgiye göre, Antalya'da güneşli havanın perşembe gününe kadar etkili olacağı öğrenildi.

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