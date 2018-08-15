Antalya’da kaybolan genç kız İstanbul’da babaannesinin yanında bulundu

Annesiyle birlikte Almanya’da yaşayan ve Türkçe’yi ve Türkiye’yi iyi bilmediği bildirilen 23 yaşındaki Yasemin Ö, ziyarete geldiği babasının Side Ali Ihsan Barut İlköğretim Okulu arkasında Mercan Sitesindeki evinden Cuma günü ayrıldı. O günden beri haber alamayan kızı için kayıp başvurusunda bulunan ve hayatından endişe duyduğunu belirten baba Ferhat Ö.’ye müjdeli haber ulaştı. Yasemin Ö.’nün İstanbul’da yaşayan babaannesinin yanına gittiği, Antalya Havalimanında polisler tarafından alıkonulduğu, kendisinin hiçbir rahatsızlığı olmadığını, kendi rızasıyla babaannesinin yanına gittiğini belirtmesi üzerine bırakıldığı bildirildi. Babaannenin cep telefonu kullanmaması nedeniyle bugüne kadar babaya haber veremediği belirlendi.