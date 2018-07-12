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12 Temmuz 2018 22:56

Antalya’da kaybolan İngiliz turist bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde semt pazarında kaybolan İngiliz kadın turist bulundu.

Antalya’da kaybolan İngiliz turist bulundu

12 Temmuz 2018 22:56

66 yaşındaki Susan Brown’un semt pazarında sigara almak için bir ara yakınlarının yanından ayrıldığı, sonrasında yönünü bulamadığı ve kaybolduğu bildirildi. İngiliz kadın turist, kaybolduktan yaklaşık 7 saat sonra kendi imkanlarıyla otele döndü.


Gezmek ve alışveriş yapmak için kızı ve kızının arkadaşlarıyla birlikte Side Mahalllesi’nde bulunan Perşembe pazarına gelen Suzan Brown biranda ortadan kaybolunca Manavgat polisi alarma geçti. Telsizden eşkali verilerek tüm ilçede aranmaya başlayan Susan Brown’un kızı Lindsey Brown gözyaşları içinde kaldı. Annesinin sigara almak için yanlarından ayrılıp bir markete girdiğini söyleyen Lindsey Brown "Biz ilerledik. Gittiğimiz turla birlikte otele döndüğümüzde annemin olmadığını gördük. 2-3 saat bekledikten sonra aramak için perşembe pazarına geldik. Kendisinin herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Annemi görenlerin yerini bildirmesini istiyorum” dedi.


Manavgat Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarının bildirilmesinin ardından ise arama çalışmaları başladı. Ancak Susan Brown yaklaşık 7 saat boyunca bulunamadı. Polis arama çalışmalarını sürdürürken sevindiren haber ailenin konakladığı otelden geldi. Susan Brown’un sigara almak için girdiği marketten çıktıktan sonra yönünü kaybettiği ve yakınlarının bulunduğu tarafın ters yönüne gittiği, bir süre dolaşıp yakınlarını aradıktan sonra kaldığı otelin ismini söyleyip tarifini alarak şehiriçi toplu ulaşım minibüslerine binerek otele geldiği bildirildi.




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