İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Kazak sürücülerin karıştığı trafik kazası: 5 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüleri Kazakistan uyruklu olan iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüleri Kazakistan uyruklu olan iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.


Kaza dün gece Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametine gitmekte olan Kazakistan uyruklu Aji Gajive‘in kullandığı 34 SG 6318 plakalı otomobil ile Side-Kumköy istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kazakistanlı Teifur Shrazde'nin kullandığı 07 ACY 199 plakalı otomobil kavşakta çapıştı.


Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 07 ACY 199 plakalı otomobilin sürücü Teifur Sharadze ve yanında bulunan Bayram Varsak ile diğer otomobil sürücüsü Aji Gajive ve yanında bulunan Rüstem Osmanoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.


Yaralılar, olay yerine çağrılan ilk yardım ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Rüstem Osmanoğlu özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.