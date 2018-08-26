Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 17:19

Antalya’da Kazakistan uyruklu turizmci araç içerisinde ölü bulundu

Antalya’da turizm işiyle uğraşan Kazakistan uyruklu bir kişi, arkadaşından emanet aldığı aracın içerisinde ölü olarak bulundu.

Antalya’da Kazakistan uyruklu turizmci araç içerisinde ölü bulundu

26 Ağustos 2018 17:19

Tatil bölgesi yakınında yaşanan olayda tatil yapan bir çok turist de olan biteni konakladıkları otel ve rezidansların balkonlarından meraklı gözlerle izledi.


Olay, Akşu ilçesi Kemerağzı Mahallesi 1006. Sokak’ta saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesinde turizm işiyle uğraşan Kazakistan uyruklu 38 yaşındaki Takhir Sultanov’un 07 KP 819 plakalı bir otomobil içerisinde hareketsiz olduğunu fark edenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sultanov’un öldüğünü tespit etti. Polis, şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili Sultanov’un aracında yaptığı araştırmada yan koltukta uyuşturucu madde tespit etti. Polisin yakınlarına haber vermesinin ardından olay yerine gelen Sultanov’un akrabaları, gözyaşı döktü. Çevrede otel ve rezidansların bulunduğu sokakta konaklayan turistler de balkonlardan olan biteni izledi.


Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sultanov’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç