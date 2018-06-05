Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 15:58

Antalya’da kediye vahşet

Antalya’da bir kedi arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülmüş halde bulundu.

Antalya’da kediye vahşet

05 Haziran 2018 15:58


Edinilen bilgiye göre Kepez ilçesi Kanal Mahallesi’nde kanal boyunda bir kedinin kanlar içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı birimine bildirdi. Arka ayaklarından sırt bölümüne kadar derisi yüzülen kedi, hayvan bakım evine götürülürken yolda ekiplerin tüm müdahalesine rağmen öldü. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin vahşice öldürülmesi üzerine durumu Antalya Valiliğine bir dilekçeyle bildirdi.


Yanık, kedide derin bıçak yaraları olduğunu ve vahşice derisinin yüzüldüğünü dile getirerek, "Kedinin bilerek derisi yüzülmüş. Bunu yapan insan olamaz. Hiçbir canlı bu kadar vahşice öldürülmeyi hak etmiyor. Bugün kediyi yaralayan kişi, yarın bize, çocuklarımıza zarar verebilir. Bu kişinin bulunması için polise başvurduk. Caninin yakalanıp, ağır bir ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç