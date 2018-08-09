Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 17:38

Antalya’da kediye yumruk

Antalya’da bir kişinin branda örtülü otomobilinin üzerinde yatan kediyi yumrukla uzaklaştırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da kediye yumruk

09 Ağustos 2018 17:38

Kediye yapılan şiddet hayvanseverlerin tepkisini çekti.


Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, A. T. sokağa park edip üzerini brandayla kapattığı otomobilinin üzerinde bir kedinin yattığını farketti. Bu duruma sinirlenen A.T., otomobilin yanına gelip, kediyi attığı yumrukla uzaklaştırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden A.T.’nin bozulan brandayı düzelttiği görüldü.


Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasının ardından Antalya Candost Derneği, kediye yumruk atan A. T. hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Müdürlük yetkilileri, görüntüleri izledikten sonra A. T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre cezai işlem uygulayacağını bildirdi.


Hiçbir hayvana yapılan şiddeti ya da eziyeti kabul edemeyeceklerinin altını çizen Arife Yanık, suçluların ceza alması için dernek olarak çalışacaklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç