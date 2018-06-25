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25 Haziran 2018 12:31

Antalya’da kesin olmayan seçim sonuçları

Antalya’da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti, 27.

Antalya’da kesin olmayan seçim sonuçları

25 Haziran 2018 12:31

Dönem Milletvekilli seçimlerinden birinci pati çıktı.


İl Seçim Kurulunun kesin olmayan olarak paylaştığı verilerde Antalya, Cumhurbaşkanı Seçiminde 1 milyon 683 bin 522 seçmenden, 1 milyon 468 bin 892’si, 5 bin 8 sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 1 milyon 438 bin 593 oy geçerli sayılırken, 30 bin 299 oy ise geçersiz sayıldı. Adaylardan Muharrem İnce 558 bin 46, Meral Akşener 193 bin 972, Recep Tayyip Erdoğan 616 bin 20, Selahattin Demirtaş 58 bin 956, Temel Karamollaoğlu 8 bin 581,Doğu Perinçek 3 bin 18 oy aldı.


27. Dönem Milletvekili Seçiminde ise 1 milyon 683 bin 522 seçmenden, 1 milyon 468 bin 763’ü yine 5 bin sekiz sandıkta tercihini kullandı. 1 milyon 435 bin 877 geçerli sayılırken, 32 bin 888 oy geçersiz sayıldı.


AK Parti 494 bin 548, Milliyetçi Hareket Partisi 146 bin 207, Hür Dava Partisi 3 bin 132, Vatan Partisi 3 bin 847, Halkların Demokratik Partisi 101 bin 060, Cumhuriyet Halk Partisi 423 bin 456,Saadet Partisi 13 bin 983,İYİ Parti 248 bin 363 oy aldı.


Bağımsız adaylardan; Hasan Lök 566, Sevinç Sertbarut 423, Kamil Kaya 147, Haşmet Cengizler 107, İzzettin Civan 41 oy aldı.


Bu sonuçlarla Antalya’dan AK Parti 6, CHP 5, İYİ Parti 3, MHP 1 ve HDP 1 milletvekili çıkarmış oldu.




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