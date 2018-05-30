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30 Mayıs 2018 17:58

Antalya’da ‘Keşke Demeden’ projesi devam ediyor

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlık olaylarına ile etkin mücadele kapsamında başlatılan “Keşke Demeden” projesi devam ediyor.

Antalya’da ‘Keşke Demeden’ projesi devam ediyor

30 Mayıs 2018 17:58


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle hırsızlık olaylarına karşı etkin mücadele kapsamında başlatılan “Keşke Demeden” projesinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşlar ve esnaflar görevliler tarafından bilgilendirilirken, iş yerleri, ikametler ve ibadethanelerin güvenlik tedbirleri alarak kamera takmaya başladığı belirtildi.


Proje kapsamında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere’yi ziyaret eden Toplum Destekli Şube Müdürü Volkan Güneş çalışmalar hakkında bilgi verdi.




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