Jandarma olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saat 07.00’da Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde meydana geldi. Doyran Mahallesi’ndeki evinden bisikletiyle işe gitmek üzere çıkan 53 yaşındaki İbrahim Bayık’a, şantiye yakınında bir otomobil çarptı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen beyaz otomobil olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bildirdi. Kafası betona çarpması sonucu ağır yaralanan Bayık’ın sağlık ekipleri hayatını kaybettiği belirledi. Bayık’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Öte yandan Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Bölümünde çalışan İbrahim Bayık’ın oğlu Mustafa Bayık’ında 7 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.