Antalya’da ’Kırmızı Düdük’ projesi başladı

Trafik kazalarını en aza indirmek için, İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde, ‘Kırmızı Düdük’ projesi başlatıldı. Antalya’da da süren uygulamalarda, Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Taha Gün uygulama noktalarını denetleyerek, bizzat uygulamalara da katıldı, ebeveynlere proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Korkuteli yolu üzerindeki uygulamada, çocuklara, ‘Trafik kurallarını biliyor musun?’ sorusunu yönelten Gün, en az 2 trafik kuralını bilen çocuklara, ebeveynlerini trafikte yaptıkları kural ihlallerinde uyarmaları için kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etti, onları Devletin ‘Trafik müfettişi’ olarak görevlendirdi.

Ebeveynlerini ihbar edecekler

Trafikte görevlendirilen çocuklar ailelerinin ya da bir başka sürücünün trafik ihlali yaptığını görünce, düdüklerini çalarak uyarıda bulunacak. Sürücülerin aynı hatayı 3 kez tekrarladığını fark ettiklerinde ise 155’i arayarak, babalarını ya da annelerini ihbar edecek.

"Yaptığım ihlallere dikkat edeceğim”

Sürücüler de uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını ifade etti. 8 yaşındaki kızı Ekin Dinç’in trafik müfettişliği sonrasında trafik kurallarına daha çok dikkat edeceğini belirten baba Gürdal Dinç, “Biz sürücüler bazen gözden kaçırıyoruz, kuralları ihlal edebiliyoruz. Ama kızımız, çocuğumuz ya da eşimiz trafik hatalarımızı söylediğinde caydırıcı olabilir. Kendimi kontrol edeceğim. Hızıma, yaptığım ihlallere dikkat edeceğim” dedi.