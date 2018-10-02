Antalya'da kırmızı ışık ihlallerinin ölüme davetiye çıkardığı anlar

Antalya'da eylül ayında meydana gelen ve 3 ayrı kaza kameralara yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışık ihlallerinin ölüme davetiye çıkardığı anlar yer aldı.

Antalya'da 05 Eylül tarihinde yaşanan ilk kazada kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa giren bir otomobilin, seyir halindeki başka bir araca çarpma anı kayıtlara geçerken, 07 Eylül tarihinde yine kırmızı ışık ihlali sebebiyle takla atan araç yürekleri ağızlara getirdi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından hızla anayola çıkan otomobil, seyir halindeki başka bir otomobile çarparak yoldan çıkıp takla atmasına sebep oldu. Savrulan araç, kavşağın diğer tarafında kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile de çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

14 Eylül'de yine kırmızı ışık ihlali sebebiyle yaşanan kazada ise motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Gündüz saatlerinde kavşakta yaşanan kazada, iki motosikletli kavşaktan yoluna karşısına geçerken hızla gelen bir araç çarptı Motosikletlerden biri sürücüsüyle birlikte metrelerce savruldu. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenirken sürücüsü de 10 metre ileri savruldu. Kazalarda ölen olmadı.

Kaza anları şehir polis kameralarına yansıdı.