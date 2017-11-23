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23 Kasım 2017 16:40

Antalya’da kış mevsiminde 21 derecelik deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilenler sahilde yürüyüş yapıp, denize girdi.

Antalya’da kış mevsiminde 21 derecelik deniz keyfi

23 Kasım 2017 16:40


Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, Kasım ayının sonuna gelmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan yerli ve yabancı tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazıları ise kendilerini mavi sulara atarak bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı.


Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede en yüksek hava sıcaklığı 18 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 46 olduğu ilçede güneşli havanın Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği, ardından yerini yağışa bırakacağı belirtildi.




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