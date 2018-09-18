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Antalya'da kol saati ve kaçak tütün operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı kol saati ve nargile tütünü ele geçirildiManavgat ilçesinde Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı emtia satan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Yukarı Hisar Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı kol saati ve nargile tütünü ele geçirildi


Manavgat ilçesinde Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince gümrük kaçağı emtia satan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Yukarı Hisar Mahallesi'nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Aramada toplam 1427 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kol saati ve 236 adet sahte kol saati sertifikası ele geçirildi. Konu ile ilgili M.K. isimli şüpheli, hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.


Yine Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan ikinci çalışmada ise Yukarıhisar Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 65 paket 100 gramlık bandrolsüz nargile tütünü, 4800 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 55 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.


Olayla ilgili E.Ü. isimli şüpheli, hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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