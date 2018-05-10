Antalya’da kontrolden çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 6 yaralı

Araçta bulunanların yol kenarına savrulduğu kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, bugün saat 16: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’dan Alanya’ya gitmekte olan Hulusi B.’nin kullandığı 42 BHY 68 plakalı otomobil, aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde karşı şeride geçerek yol kenarında bulunan kayaya çarptı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hulusi B. ve yolcu olarak bulunan Zeynep Ç., Ahmet Ç., Ferah A., Şerife S. ve Samet Ç. kazayı görerek duran vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat’taki hastanelere kaldırıldı.